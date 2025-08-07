Sharon Stone racconta l’esperienza sul set di Casinò: "Mi infuriai con Robert De Niro"

In una recente intervista, Sharon Stone ha ripercorso alcune fasi salienti della sua carriera ed è tornata a parlare dell'esperienza sul set di Casinò di Martin Scorsese.

A Business Insider, Sharon Stone ha elogiato alcune co-star del film, tra cui Joe Pesci e James Caan, sottolineando quanto desiderasse lavorare al fianco di una leggenda come Robert De Niro.

Sharon Stone sognava di lavorare con Robert De Niro

L'attrice svela il supporto ricevuto da Joe Pesci: "Joey si è davvero battuto affinché io venissi presa in considerazione e ottenessi il ruolo. Quindi ho una forte lealtà verso Joey perché mi ha sempre sostenuta. Sono sempre stati Joey e Jimmy Caan. Mi hanno supportata da quando avevo 19 anni".

Sharon Stone e Robert De Niro in una scena di Casinò

Il suo sogno era lavorare con Robert De Niro: "Ho sempre voluto lavorare con Bob. Avevo già fatto provini con lui molte volte prima di Casinò. Era il mio sogno lavorare con De Niro e tenergli testa" ammette.

Sharon Stone si infuriò con Robert De Niro in Casinò

Nel film di Martin Scorsese del 1995, Sharon Stone interpreta una donna glamour e narcisista, Ginger McKenna. Bella e misteriosa, Ginger attira l'attenzione di Sam 'Ace' Rothstein, interpretato da Robert De Niro.

"C'è una scena nel film in cui siamo seduti a un tavolo a litigare, e lui mi dice che sono una brava attrice. E ricordo in quella scena, quando lo disse, quanto mi fece infuriare. Perché era il mio sogno farlo, e poi lui mi ha sfidata proprio lì, al tavolo" ha ricordato Stone "Ricordo di aver pensato: 'Oh, amico. Non oggi, caro'. Sapeva esattamente quali tasti premere con me perché è il più grande attore ad osservare. Può insinuarsi sotto la tua pelle e restarci".