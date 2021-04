Sharon Stone: le nuove foto "al naturale" per una cover da urlo

Sharon Stone ha posato per l'edizione spagnola di Elle in occasione di un servizio fotografico in cui la diva si è mostrata acqua e sapone: il risultato è stato sorprendente.

Sharon Stone ha posato per un servizio fotografico realizzato dall'edizione spagnola di Elle. Il carattere peculiare di queste foto risiede nel fatto che la diva abbia posato al naturale. Il risultato è stato davvero sbalorditivo.

Sharon Stone, di 63 anni, ha mostrato la sua estrema bellezza in un nuovo servizio fotografico che la ritrae al naturale. La protagonista di Basic Instinct e Casino ha da poco pubblicato un libro, Il bello di vivere due volte, edito in Italia da Rizzoli. Nella sua opera autobiografica, la diva ha raccontato: "Ho potuto fallire in molti ambiti, con il mio matrimonio e con la salute. Nonostante ciò, però, mi sento nata per raccontare storie".

Nel suo libro, inoltre, Sharon Stone ha raccontato una serie di aneddoti sulle sue esperienze con Woody Allen e con un regista italiano con cui ha collaborato pochi anni fa e ha affrontato argomenti quali il sessismo e l'inizio della sua carriera lavorativa. Come riportato dal Mirror, Sharon Stone ha affermato di aver iniziato a lavorare nel cinema in modo timido e riservato: "Il mio manager dell'epoca mi disse che nessuno mi avrebbe fatto recitare perché ero timida e introversa. Lui sosteneva anche che non fossi scopabile, a Hollywood si diceva così. Il mio coach di recitazione, Roy London, mi ha fatto capire come recitare sfruttando la mia sensualità e da lì è cambiato tutto".

In occasione della trasmissione The Michelle Collins Show, Sharon Stone ha elogiato il suo lavoro con Woody Allen in Stardust Memories, Ho solo fatto a pezzi mia moglie e Gigolò per caso. L'attrice però ha parlato anche di un regista italiano che la umiliò durante le riprese di una scena di sesso.