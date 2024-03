Sharon Stone, il fallimento del suo film su Barbie: 'Ci hanno buttato fuori dallo studio'

Prima che Greta Gerwig dirigesse il primo film su Barbie, infrangendo tutti i record e incassando una somma incredibile al botteghino, negli anni '90 Sharon Stone era coinvolta in un progetto, mai realizzato, sull'iconica bambola della Mattel. In una recente apparizione al podcast Fly on the Wall Stone ha condiviso i dettagli di come sarebbe stato quel film.

Barbie anni Novanta

"Negli anni '90 sono andata in studio per cercare di realizzare Barbie con un produttore, un mio amico, e avevo dalla mia parte l'allora amministratore delegato della Mattel. Ci hanno buttato fuori dallo studio. Ci dissero: 'Perché prendete questa icona americana e cercate di distruggerla? Cosa c'è di sbagliato in voi?. Mi fecero una ramanzina e mi accompagnarono alla porta", ha raccontato l'attrice.

Stone ha anche raccontato alcuni dettagli del progetto dell'epoca: "Avevamo previsto che la scena d'apertura fosse Barbie che arrivava alla Mattel con la sua macchina di Barbie, e poi i servizi segreti sbucavano fuori e i loro piedi erano grandi come la macchina".

"La scortano all'interno della Mattel e tutti si fanno da parte perché lei è il membro più importante della Mattel. Tutte le persone importanti le corrono dietro e le leccano il culo perché è la regina della Mattel, e si tratta del potere di essere Barbie e di ciò che Barbie potrebbe fare nel mondo perché è così potente", ha continuato l'attrice. Stone ha specificato che i dirigenti dell'epoca "non pensavano che Barbie dovesse essere potente" e ha fatto notare che quei dirigenti non fanno più parte dell'azienda.

All'inizio di quest'anno, l'attrice di Basic Instinct ha risposto a un post di America Ferrera in cui quest'ultima condivideva il suo discorso di accettazione ai Critics Choice Awards dopo aver vinto il premio miglior attrice per il recente Barbie. "Sono stata derisa dallo studio quando ho proposto l'idea di Barbie negli anni '90 con il sostegno del capo di Barbie. Quanta strada abbiamo fatto grazie signore per il vostro coraggio e la vostra resistenza", ha commentato la Stone. Greta Gerwig ha diretto il film candidato all'Oscar con Margot Robbie nel ruolo del personaggio principale.