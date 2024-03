Sliver, William Baldwin risponde e attacca Sharon Stone:'Dovrei scrivere un libro su quello che so di lei'

Billy Baldwin ha risposto alle accuse di Sharon Stone, con la quale recitò nel film del 1993 Sliver, diretto da Philip Noyce. Secondo l'attrice, il produttore del film Bob Evans le avrebbe chiesto di andare a letto con Baldwin per migliorare la sua performance, accusandola di essere lei il problema del film.

Nel libro, Stone passa al contrattacco, dichiarando come inizialmente le fosse stato dato margine di manovra anche per la scelta del co-protagonista, salvo poi essere ignorata, avanzando un paragone con Michael Douglas, insieme al quale lavorò in Basic Instinct:"Non avevo dovuto andare a letto con Michael Douglas. Lui arrivava al lavoro e sapeva come recitare e pronunciare le battute, e provare e presentarsi sul set".

La versione di Baldwin

Tramite il proprio account X, William Baldwin ha risposto con tono minaccioso alle parole della collega:"Non capisco perché Sharon Stone continui a parlare di me dopo tutti questi anni. Ha ancora una cotta per me o è ancora ferita dopo tutti questi anni perché ho respinto le sue avance? La storia dell'incontro che ho avuto con Bob Evans implorandolo di permettermi di coreografare l'ultima scena di sesso così non avrei dovuto baciare Sharon è una leggenda assoluta".

Basic Instinct: Michael Douglas e Sharon Stone in una scena

"Mi chiedo se dovrei scrivere un libro" prosegue Baldwin "e raccontare i molti, molti racconti inquietanti e non professionali su Sharon. Potrebbe essere divertente, so così tanti segreti su di lei che le farebbero girare la testa ma sono rimasto sempre zitto".