Sharon Stone e Matthew Broderick ospiti al Torino Film Festival 2024

Sharon Stone riproporrà a Torino lo scatenato western di Sam Raimi Pronti a morire, mentre Matthew Broderick interverrà nella retrospettiva su Marlon Brado per rievocare il suo rapporto col divo sul set de Il boss e la matricola.

Le star americane Sharon Stone e Matthew Broderick saranno presenti al 42° Torino Film Festival, che si terrà dal 22 al 30 novembre 2024. I due attori presenteranno due fra i loro più celebri film e riceveranno il prestigioso premio "Stella della Mole", il riconoscimento cinematografico che viene assegnato a figure di spicco del cinema internazionale.

Sharon Stone rievocherà le atmosfere western di Pronti a morire di Sam Raimi, film da lei anche co-prodotto, in cui interpreta una pistolera bella e letale a fianco di Gene Hackman e dei giovanissimi - all'epoca - Leonardo Di Caprio e Russell Crowe.

Matthew Broderick, che arriverà a Torino accompagnato dalla moglie, l'attrice Sarah Jessica Parker, racconterà al pubblico il suo rapporto con Marlon Brando vissuto durante le riprese de Il Boss e la Matricola, di cui è stato co-protagonista nel 1990, che sarà proiettato all'interno della retrospettiva dedicata a Marlon Brando.

Tante star in arrivo a Torino

Un primo piano di Matthew Broderick

I nomi di Sharon Stone e Matthew Broderick si affiancano a quello di Billy Zane, già annunciato in precedenza, interprete del biopic su Marlon Brando Waltzing With Brando.

Diretto da Bill Fishman, Waltzing with Brando si concentra sul periodo in cui Marlon Brando si preparò a recitare ne Il padrino e nel controverso _Ultimo tango a Parigi, entrambi risalenti al 1972. Basato su un libro di memorie dell'iconico architetto dell'attore, Bernard Judge, il film racconta la storia di come Brando strappò Judge, che allora era un architetto idealista di Los Angeles, dalla sua stabile esistenza e lo convinse a costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto al mondo sulla piccola e inabitabile isola tahitiana di Tetiaroa.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.