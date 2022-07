Sharon Stone, Helen Mirren, Mariah Carey ospiti dell'evento Dolce & Gabbana a Siracusa

Folla di vip delle grandi occasioni per celebrare l'anniversario della linea di Alta Moda di Dolce & Gabbana. I due stilisti hanno scelto Siracusa per dare vita a un evento che difficilmente sarà dimenticato dagli abitanti di Ortigia e Marzamemi. Tra i grandi ospiti delle serate, si annoverano i nomi di Sharon Stone, Mariah Carey ed Helen Mirren.

Sharon Stone, Drew Barrymore, Mariah Carey ed Helen Mirren hanno illuminato la serata del 9 luglio in Piazza Duomo a Siracusa, sede dell'evento che ha ospitato il défilé di Alta Moda. Ma non è finita qua. La sera precedente, infatti, Dolce & Gabbana ha dato vita alla presentazione della collezione di Alta Gioielleria alla Grotta dei Cordari del Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa. Infine, la sera del 10 luglio l'evento si è spostato a Marzamemi per Alta Sartoria.

Tra le protagoniste dell'evento anche Lupita Nyong'o, Emma Roberts, Kitty Spencer e Lucy Hale, che hanno preso parte alla manifestazione a Ortigia e a Marzamemi.

Infine, ampio spazio è stato dedicato anche a Casey Affleck e Christian Bale. Unici assenti dello show? Jennifer Lopez e Ben Affleck, la cui presenza era stata data per certa da svariate voci di corridoio!

Tra gli ospiti che hanno arricchito l'evento, si possono annoverare anche i nomi di Monica Bellucci, Ellen Pompeo, Heidi Kulm, Robert Lewandowski e Fabio Quartararo.