Sharon Stone: 'Essere famosi è molto costoso'

Dopo decenni di carriera Sharon Stone non le manda a dire a nessuno, parlando liberamente di ciò che vuole. Nota per non trattenersi, la 65enne non si risparmia nemmeno sull'argomento fama, dichiarando che essere una celebrità è una professione costosa.

"È molto costoso essere famosi. Vai a cena fuori, ci sono 15 persone a tavola, e chi paga il conto? Ricevi un conto da 3.000 dollari per la cena", ha commentato la Stone a InStyle.

Anche dopo la prima del suo grande film Basic Instinct nel 1992, la Stone viveva in una strada ad accesso pubblico che non aveva sistemi di sicurezza. L'attrice ricorda che nel 1994, dopo l'inseguimento di O.J. Simpson, ricevette la visita di alcuni agenti che le dissero che era in pericolo. La polizia non era sicura della situazione e stava prendendo ulteriori precauzioni.

Alla fine gli agenti incoraggiarono Stone a trovare una posto per vivere più sicuro. "La polizia mi disse: 'Trova una casa sicura che abbia un cancello'", ha ricordato l'attrice. La casa che ha comprato, la sicurezza aggiuntiva che ha assunto e il team di gestione che ha impiegato ammontavano a una somma considerevole.

Recitando meno e concentrandosi di più sulla sua pittura, la Stone è onesta riguardo alla sua attuale situazione finanziaria. "Guadagnerò abbastanza soldi per continuare a vivere dove vivo? Probabilmente no. Ma i bambini se ne andranno da casa e andranno al college, e io venderò la mia grande casa di lusso e andrò a vivere come una persona normale. Continuerò a farmi una vita. Ho ancora qualcosa da dire", ha commentato l'attrice che ha tre figli, Roan, Laird e Quinn rispettivamente di 23, 19 e 17 anni.

Sharon Stone: "Negli anni '80 un boss della Sony mi mise il pene davanti alla faccia"

La fama

Parlando del suo livello di fama, la Stone si è confrontata con altri attori di successo di Hollywood. "Almeno ora la gente capisce che né Jennifer Lawrence né Nicole Kidman possono prendere un comune aereo. Neanche Sharon Stone può farlo, che faccia o meno molti film. La gente ormai pensa: 'In cosa hai recitato?'", ha ricordato l'attrice.

Casinò è uno di quei film che l'ha resa una nota star, un progetto che ancora affascina gli spettatori a quasi 30 anni dalla sua uscita. "Volete sapere perché? Martin Scorsese è un fottuto genio. Robert De Niro è uno dei più grandi attori mai esistiti. E indovinate chi è un'attrice davvero brava?", ha suggerito Stone.