Sharon Stone: 'Negli anni '80 un boss della Sony mi mise il pene davanti alla faccia'

Sharon Stone non ha peli sulla lingua quando si tratta di puntare il dito contro le storture dell'industria di Hollywood e il trattamento riservato alle donne.

Durante un'apparizione nel podcast di Kelly Ripa "Let's Talk Off Camera", l'attrice ha rivelato di essere stata oggetto di molestia sessuale da parte di un ex boss della Sony, che si sarebbe sganciato i pantaloni e le avrebbe messo il pene davanti alla faccia durante un appuntamento di lavoro negli anni '80, ben prima che film come Basic Instinct (1992) e Casino (1995) la rendessero una star internazionale.

Atto di forza: Sharon Stone in una scena del film

Sharon Stone non ha fatto il nome dell'ex dirigente della Sony, ma ha ricordato di essere così entusiasta e di aver indossato un abito speciale visto che avrebbe incontrato il capo della Sony: "Indossavo una giacca Ralph Lauren con un volant sulla spalla e una gonna di jeans decorata, oltre a stivali da cowboy. Sono andata nel suo ufficio, eravamo negli anni ottanta, quindi il divano era praticamente sul pavimento. Erano quei divani giganti molto bassi e le mie ginocchia mi arrivavano al collo, mentre lui stava passeggiando per l'ufficio."

Un incontro di lavoro da incubo

Un primo piano di Sharon Stone in Basic Instinct 2

Stone ricorda che il capo della Sony le ha detto: "'Oh, è vero quello che dicono di te, sei la più bella. Non vediamo nessuno come te da decenni. Tutti parlano di te e ti guardano. Sei così intelligente, bella e quei capelli...'. Poi mi si è messo di fronte e ha aggiunto 'Ma prima...' e mi ha tirato fuori il pene davanti alla faccia. Ero molto giovane e ho reagito nel modo in cui sono solita fare quando sono nervosa. Ho iniziato a ridere e piangere allo stesso tempo e non riuscivo a fermarmi perché ero isterica. Non riuscivo a fermarmi, quindi lui non sapeva cosa fare. Si è richiuso i pantaloni e ha attraversato questa porta dietro la sua scrivania. Pensavo che se ne fosse andato, non sapevo cosa fare".

L'attrice ha proseguito: "Ero seduta lì isterica. Alla fine la sua segretaria è venuta e mi ha portato fuori. Questa non è stata l'ultima di molte strane esperienze come questa nella mia carriera".

Sharon Stone è pronta ad accettare le scuse degli uomini di Hollywood che l'hanno maltrattata e molestata nel corso degli anni. Per coloro che non si scusano, il suo messaggio è il seguente: "Non sederti mai più accanto a me, mai più, perché se ti siedi ancora accanto a me, mi alzerò in pubblico ed esclamerò 'Ho detto di non sederti accanto a me!' Sono andata a proiezioni in cui l'unico posto vuoto era accanto a me e ho fatto sedere uomini sulle scale nel corridoio perché non mi hanno chiesto scusa".