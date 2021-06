Sharon Stone, splendida in bikini giallo, stupisce i fan

Una bellezza naturale quella di Sharon Stone che, a 63 anni, mostra ancora un fisico mozzafiato in una delle sue ultime foto Instagram, in cui celebra l'estate con un fantastico bikini giallo limone.

L'estate è arrivata anche ad Hollywood e Sharon Stone lo dimostra mostrandosi senza trucco, con i suoi capelli biondi e un taglio molto corto, mentre il suo bulldog francese la osserva al suo fianco. Il suo bikini spicca nell'immagine, in cui l'attrice di Basic Instinct sembra un vero e proprio raggio di sole che saluta l'estate, come dichiara nella didascalia: "Felice Estate!"

In poche ore, lo scatto ha raggiunto un numero di like spropositato, più di 113mila. Nonostante siano passati gli anni anche per lei, Sharon Stone continua a mostrare un fisico perfetto per la sua età, tanto da accumulare numerosi commenti, anche da suoi colleghi famosi, come Kate Hudson, Andie Macdowell, Mariska Hargitay, Lisa Rinna e Paulina Porizkova. Vera Wang l'ha paragonata a un raggio di sole mentre Jamie Lee Curtis è rimasta scioccata da tanta bellezza.

La popolarità di Sharon Stone nel mondo del cinema risale al 1980 e, da allora, è cresciuta sempre di più, diventando protagonista di film cult rimasti nella storia, come Basic Instinct, Casinò, Silver e Gloria. I fan si aspettano di vederla presto in qualche altro lavoro; chissà quando ci delizierà con un altra interpretazione, magari da Oscar.

Basic Instinct, Sharon Stone non è felice dell'uscita del director's cut: "Le nuove regole non mi tutelano"