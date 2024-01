Sharon Stone: 'Negli anni '90 ho proposto un soggetto su Barbie e lo studio mi ha riso in faccia'

Sharon Stone ha lodato l'interprete di Barbie America Ferrera per il coraggio sottolineando come i tempi e la mentalità siano cambiati rispetto agli anni '90.

Sharon Stone ha rievocato l'epoca in cui sognava un film su Barbie, ma quando ha presentato il soggetto, lo studio le ha riso in faccia. La rivelazione è stata fatta dall'attrice 65 anni in un commento su Instagram sotto un post dell'attrice America Ferrera che ritira un premio ai Critics Choice Awards 2024.

"Sono stata derisa da uno studio quando ho avuto l'idea di un film su Barbie negli anni '90", ha scritto Stone. "Quanto lontano siamo arrivati, grazie ragazze per il vostro coraggio e la vostra resistenza."

Barbie: 5 motivi per vedere (o rivedere) il film con Margot Robbie

America Ferrera, 39 anni, ha utilizzato parte del suo discorso di ringraziamento per rendere omaggio alla regista di Barbie, Greta Gerwig, ringraziandola "per aver dimostrato attraverso la sua incredibile maestria come regista che le storie delle donne non hanno difficoltà a raggiungere la grandezza cinematografica e quella del botteghino allo stesso tempo. E raccontare storie sfacciatamente femminili non diminuisce i vostri poteri, li espande".

Anni prima del film di Greta Gerwig, Anne Hathaway era coinvolta in una versione del film di Barbie mai realizzata, e prima ancora Amy Schumer avrebbe dovuto interpretare l'iconica bambola nel 2016. Entrambe le attrici hanno espresso il loro entusiasmo per il successo stellare di Barbie, co-scritto da Greta Gerwig e dal marito Noah Baumbach, che vede Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken.