Sharon Stone sull'abito di Basic Instinct: "Era progettato per farmi avere il controllo sugli uomini"

Sharon Stone ha richiamato alla mente Basic Instinct, film di Paul Verhoeven in cui ha interpretato il ruolo di Catherine Tramell al fianco di Michael Douglas, ricordando quanto appreso da quell'esperienza e l'intento per il quale è stato realizzato l'abito indossato dal suo personaggio.

Sono trascorsi esattamente trent'anni da quando Sharon Stone accavallava le gambe nella scena più iconica di Basic Instinct, rientrando nella cerchia delle donne più affascinanti del pianeta. Tre decenni dopo, l'attrice ha riparlato di quel momento che ha cambiato la sua carriera e, nello specifico, ha ricordato come è nato il vestito bianco di Catherine Tramell, rivelando a InStyle che in realtà fu lei a scegliere l'abito (che possiede ancora oggi). "La costumista, Ellen Mirojnick, mi ha portato a Rodeo Drive e mi ha detto: 'Puoi scegliere qualsiasi cosa tu voglia per il tuo personaggio'", ha ricordato Stone. Il ruolo di Catherine Tramell rappresentava un mix di equilibrio, ricchezza e statura, quindi lei doveva incarnare tutto ciò. Ecco perché, per la scena nella stanza degli interrogatori, ha scelto un forte look monocromatico. "Abbiamo deciso di optare per il bianco perché il mio personaggio aveva un'aura molto hitchcockiana. Ellen ha disegnato il vestito in modo che io potessi sedermi come un uomo se fosse stato interrogato. Mi ha dato la possibilità di muovere braccia e gambe, occupare spazio ed esercitare il controllo su una stanza piena di uomini", ha ricordato l'attrice.

L'atmosfera era incredibile, fino a quando la produzione non ha detto a Stone di togliersi le mutande. Ha quindi ricordato: "Hanno detto che il bianco rifletteva la luce. Così ho fatto. E il direttore della fotografia mi ha detto che tanto non potevano vedere nulla. A quei tempi, i monitor erano molto meno sofisticati di quanto non lo siano ora, quindi non ho riscontrato alcun problema".

Come è noto, quando l'attrice incrocia le gambe si vede molto più di quanto lei immaginasse. Stone lo ha scoperto solo quando ha visto il film per la prima volta. Per ovvi motivi, si è offesa, ma alla fine ha deciso di passare oltre, come lei stessa ha scritto nel suo libro di memorie, Il bello di vivere due volte: "Ci ho pensato e ripensato ed ho scelto di permettere questa scena nel film. Come mai? Perché era coerente con il film e con il personaggio; e perché, dopo tutto, lo avevo fatto".

L'attrice ha detto a InStyle che l'abito è ancora appeso nel suo armadio, intatto da quando ha lasciato il set, "come un'opera d'arte o una fantastica capsula del tempo". E sebbene inizialmente le abbia causato disagio, ha imparato molto dall'indumento e dalle esperienze che ha vissuto in quell'occasione. Stone ha riflettuto: "Quando lo guardo ora, non posso fare a meno di pensare a quanto ho imparato nel processo di realizzazione del film. Ho imparato che potevo resistere alla pressione. Perché un sacco di pressione derivava dall'essere quella persona, in quel film, in quel momento. Ho imparato quanto possa essere spaventoso, non solo per gli uomini ma per la società, nel suo insieme vedere una donna accedere al potere. Ho imparato ad avere una colonna vertebrale. Ho imparato a parlare per me stessa. E sì, ho imparato che sto dannatamente bene in bianco".