Sharknado incontra Bridgerton: primo sguardo al disaster horror Thrash, in arrivo su Netflix

La lezione di Sharknado non è stata dimenticata e così Netflix ha in cantiere un nuovo film catastrofico incentrato sugli squali intitolato Thrash la cui uscita imminente. Oltre ad attirare l'attenzione del grande pubblico per via del tema decisamente appetibile, l'horror vanta la presenza di un cast artistico non indifferente.

Thrash, diretto dal regista Tommy Wirkola e prodotto da Adam McKay, vede protagonista la star di Bridgerton Phoebe Dynevor. Al suo fianco Djimon Hounsou, Whitney Peak, Matt Nable, Andrew Lees, Alyla Browne, Stacy Clausen, Elijah Ungvary e Dante Ubaldi. L'uscita di Thrash in streaming su Netflix è prevista per il 10 aprile.

Thrash: Phoebe Dynevor bloccata in auto mentre tutto si sta allagando

Trama completa di Thrash

Lisa (Phoebe Dynevor), una donna incinta al nono mese, si ritrova intrappolata in una città costiera devastata da un potentissimo uragano che rompe le barriere marine, liberando orde di squali aggressivi nelle strade allagate e negli edifici sommersi.

Insieme a un gruppo di sopravvissuti, Lisa deve salvarsi dalle inondazioni e dagli squali volanti mentre il parto è sempre più imminente. Naturalmente si prevedono scene spettacolari ad alto tasso di tensione tra caos acquatico e l'arrivo dei feroci predatori nelle stare della cittadina.

Che cosa succede nel trailer di Thrash

Il trailer segue gli abitanti terrorizzati di una città costiera mentre combattono i predatori letali catapultati per le strade da un uragano di proporzioni gigantesche.

"Squali a piede libero nella tempesta di categoria 5", annuncia Djimon Hounsou nel promo. "Muoviamoci!" E mentre una famiglia si gode i tuffi da una scogliera in attesa dell'uragano imminente, Pheobe Dynevor si rifugia in auto con l'arrivo della pioggia battente, stanca per la gravidanza quasi a termine.

"Non permetterò che muoia prima di aver fatto il suo primo respiro", dice Lisa, il personaggio di Dynevor, poco dopo riferendosi al suo bambino non ancora nato.

Il trailer mostra la potenza devastante dell'acqua per poi concentrarsi sull'arrivo degli squali che sbranano alcuni volonterosi cittadini finendo perfino nelle case.

Prima dell'uscita del disaster movie, Phoebe Dynevor ha dichiarato a Collider:

"Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora che le persone lo vedano. È un film epico. Ci sono squali. Ci sono uragani. C'è tutto questo, e io sono una donna incinta di nove mesi che deve affrontare molte difficoltà in quelle 24 ore. È un film molto divertente."

Chi è il regista Tommy Wirkola

Noto per aver diretto film come Dead Snow, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe e l'horror natalizio Una notte violenta e silenziosa, il norvegese Tommy Wirkola ha scritto e diretto Thrash, annunciato nel 2024 e inizialmente intitolato Shiver. È anche produttore insieme ad Adam McKay e Kevin Messick.

Specializzato in B-movie divertenti e ricchi di gore, umorismo nero e violenza grafica, i suoi film hanno ben figurato al botteghino diventando veri e propri cult horror grazie all'omaggio ai classici del genere e a trovate moderne e divertenti.