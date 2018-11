Shark - Il primo squalo: in arrivo un sequel?

Shark - Il Primo Squalo, il film con protagonista Jason Statham, potrebbe avere un sequel che continui la storia della temibile creatura che vive nelle profondità marine creata dallo scrittore Steve Alten.

La produttrice esecutiva Catherine Xujun Ying ha dichiarato: "Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma ci stiamo lavorando. Stiamo cercando di mantenere il progetto avvolto da una certa segretezza questa volta".

Per ora Warner Bros. non ha ancora ufficialmente approvato il progetto e non è stato annunciato il nome di un possibile sceneggiatore del sequel del lungometraggio che ha incassato circa 140 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione.

Shark - Il primo squalo è una terrificante avventura oceanica diretta da Jon Turteltaub che vede Jason Statham nei panni di un esperto soccorritore subacqueo costretto a fare i conti con un enorme squalo preistorico.

Nel cast anche l'attrice Ruby Rose, prossimamente Batgirl nelle serie targate The CW.