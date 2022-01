The Meg 2: lunedì inizieranno le riprese del sequel di Shark - Il primo squalo

Jason Statham tornerà sul set da lunedì, nel Regno Unito, per iniziare le riprese di The Meg 2, sequel di Shark - Il primo squalo.

Le riprese di The Meg 2, il sequel di Shark - Il primo squalo, inizieranno nella giornata di lunedì proseguendo così l'incredibile avventura con l'attore Jason Statham.

Il progetto si intitolerà The Trench ed è in fase di sviluppo da molto tempo, da oltre un anno.

KFTV ha ora svelato che la troupe e il cast saranno impegnati dalla prossima settimana presso i Leavesden Studios nel Regno Unito.

Alla regia di The Meg 2 ci sarà Ben Wheatley, che sostituisce Jon Turteltaub.

Jason Statham riprenderà il ruolo di Jonas Taylor, esperto in specie preistoriche e in squali. L'attore, in occasione dell'uscita nelle sale di Shark - Il primo squalo, si era lamentato della scelta di realizzare un progetto non vietato ai minori e, in occasione del sequel avrà maggior controllo creativo. I fan possono quindi sperare in un approccio più ricco d'azione per il nuovo adattamento dei romanzi scritti da Steve Alten.

Shark - Il primo squalo ha incassato oltre 500 milioni di dollari e Meg 2: The Trench sarà ispirato all'omonimo libro. Per ora la produzione non ha svelato ulteriori dettagli e i membri del cast del progetto.