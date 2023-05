Shark 2 - L'abisso: svelato il rating del sequel catastrofico con Jason Statham

Il primo trailer di Shark 2 - L'abisso mostrava alcune sequenze decisamente più brutali del primo film, ma a quanto pare per la MPA il film avrà un tono piuttosto leggero dato che ha concesso il rating di PG-13.

Anche con il regista Ben Wheatley, noto per esperienze cinematografiche al limite come Kill List, A Field in England e In The Earth, il film sembra non sarà quel bagno di sangue che ci si aspettava.

Di seguito la sinossi ufficiale: "_Tuffatevi in acque inesplorate con Jason Statham e l'icona mondiale dell'azione Wu Jing mentre guidano un audace team di ricerca in un'immersione esplorativa nelle profondità dell'oceano. Il loro viaggio si trasforma in una spirale di caos quando una malvagia operazione mineraria minaccia la loro missione e li costringe a una battaglia ad alto rischio per la sopravvivenza. Messi alle strette contro colossali Meg e gli implacabili saccheggiatori dell'ambiente, i nostri eroi devono superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

Immergetevi nell'esperienza cinematografica più elettrizzante dell'anno con Shark 2 - L'abisso, dove le profondità dell'oceano sono eguagliate solo da un'eccitazione pura e inarrestabile!_".

La pellicola debutterà nelle sale italiane il 3 agosto 2023.