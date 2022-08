Shantaram: Charlie Hunnam nella prima foto della serie, svelata la data di uscita

Shantaram è la nuova serie con star Charlie Hunnam e online è stata svelata la prima immagine ufficiale e la data di uscita su Apple TV+: il 14 ottobre con i primi tre episodi.

La prima stagione è composta da dodici puntate che verranno distribuite a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 16 dicembre.

Charlie Hunnam in una foto di Shantaram

La nuova serie drammatica con Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) si intitola Shantaram ed è basata sul best-seller di Gregory David Roberts.

Il progetto è una storia d'amore cinematografica piena di speranza unita a un'emozionante avventura epica che segue il viaggio di un uomo verso la redenzione, attraverso un Paese che gli cambia la vita.

Gli episodi seguono le vicende di un fuggitivo di nome Lin Ford (Charlie Hunnam) che cerca di far perdere le sue tracce nella vibrante e caotica Bombay degli anni Ottanta. Da solo in una città sconosciuta, Lin lotta per sfuggire ai problemi da cui sta scappando in questo nuovo luogo. Dopo essersi innamorato di una donna enigmatica e intrigante di nome Karla, Lin deve scegliere tra la libertà o l'amore e le complicazioni che ne derivano.

Oltre a Charlie Hunnam, la serie è interpretata anche da Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.

La serie è co-creata e scritta da Steve Lightfoot che è anche showrunner e produttore esecutivo. Bharat Nalluri è regista e produttore esecutivo, come Andrea Barron, Nicole Clemens, Steve Golin, Justin Kurzel ed Eric Warren Singer, che ha co-creato la serie con Lightfoot. La serie è prodotta per Apple dai Paramount Television Studios e dagli AC Studios di Anonymous Content.