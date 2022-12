Shantaram, la serie tv di Apple TV+ con Charlie Hunnam è stata cancellata

Shantaram, la serie tv drammatica targata Apple TV+ con al centro Charlie Hunnam, è stata ufficialmente cancellata. Il finale della sua prima stagione, previsto per il 16 dicembre, fungerà anche da chiusura definitiva della storia.

Scritta da Steve Lightfoot, suo showrunner, e basata sull'omonimo romanzo di Gregory David Roberts, Shantaram raccontava la storia di Lin Ford (Charlie Hunnam) che, evaso da una prigione australiana di massima sicurezza si reinventa medico nei bassifondi della Bombay degli anni '80. Restando invischiato con un boss mafioso locale, sfrutta le sue abilità di contraffazione con le armi per combattere contro le truppe russe che hanno invaso l'Afghanistan. In tutto questo trova anche l'amore di un'intrigante donna di nome Karla (Antonia Desplat) dovendo scegliere tra la libertà, l'amore e le complicazioni che ne derivano.

Si era già verificato uno stop per Shantaram, avvenuto nel 2020, quando hanno dovuto fermare le riprese dopo il primo episodio (per via del fatto che avrebbero dovuto girare in più paesi senza averne la possibilità), ma la produzione della serie è poi ripartita l'anno successivo. Questa volta, invece, non vi saranno più ripartenze.

Shantaram: il trailer italiano della serie tv con Charlie Hunnam basata sull'omonimo best-seller

Nel cast di Shantaram avevamo, oltre a Hunnam, Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph e Shiv Palekar.