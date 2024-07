Shannen Doherty, Alyssa Milano ricorda la sua co-star di Streghe: "Il mondo non è lo stesso senza di lei"

Streghe della Spelling Television è stata una delle serie di maggior successo della CW, con una durata di otto stagioni. La sua premessa originale ruotava intorno a un trio di sorelle, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano) - conosciute come le Streghe - potenti streghe buone che usano il loro "Potere del Trio" combinato per proteggere gli altri.

Questo assetto è cambiato dopo le prime tre stagioni, quando Doherty ha lasciato la serie in una delle uscite di scena più chiacchierate, che ha fatto focalizzare l'attenzione generale sulla complicata relazione di Dohery con la Milano. Dopo la recente morte di Doherty per cancro all'età di 53 anni, la Milano ha parlato della sua co-protagonista in una dichiarazione, di cui Deadline ha ottenuto una copia.

"Non è un segreto che io e Shannen abbiamo avuto una relazione complicata, ma alla base c'era una persona che rispettavo profondamente e di cui avevo soggezione", ha detto la Milano. "Era un'attrice di talento, amata da molti e il mondo non è lo stesso senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l'hanno amata".

L'attrice simbolo degli anni '90 Shannen Doherty è morta nella giornata di oggi di tumore, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.

Streghe: Shannen Doherty e Holly Marie Combs svelano i problemi avvenuti durante la stagione 2

I diverbi tra le attrici di Streghe

Un'immagine promozionale di Doherty, Milano e Combs

Le voci sul dramma dietro le quinte di Streghe sono persistite per due decenni dopo l'uscita di scena di Doherty nel 2001. Milano ha chiesto di parlarne all'inizio di quest'anno dopo che, durante il podcast Let's Be Clear, Combs e Doherty avevano accusato Milano di essere stata la causa del licenziamento di Doherty, il quale personaggio è stato fatto fuori dal nulla nel finale della terza stagione dello show.

"Sono triste che le persone non riescano a superarlo", ha detto Milano all'epoca. "Sono triste perché non riusciamo a celebrare il successo di uno show che ha significato così tanto per tutti noi".