Shannen Doherty contro l'ex marito Kurt Iswarenko: "Sta ostacolando il divorzio perché spera io muoia prima"

Shannen Doherty, star di Beverly Hills, 90210, ha presentato tramite i suoi avvocati dei documenti in cui accusa l'ex marito Kurt Iswarenko di non voler pagare gli alimenti.

Shannen Doherty, tramite i suoi legali, sostiene che il suo ex Kurt Iswarienko stia ritardando il divorzio perché sta aspettando che lei muoia a causa del cancro contro cui sta lottando per anni.

Il fotografo, secondo quanto riportano i documenti presentati dagli avvocati della star di Beverly Hills, 90210, spererebbe infatti di non doverle pagare gli alimenti.

Le accuse di Shannen Doherty all'ex marito

People ha avuto accesso alle carte presentati dai legali in cui si riportano le parole dell'attrice, che sta chiedendo di ricevere 15.434 dollari ogni mese da Kurt, cifra calcolata in base al fatto che ha perso la sua assicurazione sanitaria, non potendo recitare per colpa della sua malattia, e della diminuzione dei guadagni legati a Streghe. Iswarienko, invece, è un fotografo e continua la sua attività.

Shannen Doherty durante le riprese di Streghe

Shannen Doherty ha dichiarato: "Non è semplicemente giusto che Kurt possa avere il permesso di prorogare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che sia obbligato a pagarmi, mentre lui continua a vivere la sua vita ed evitare le responsabilità che ha nei confronti della sua moglie morente con cui è stato per oltre 11 anni".

L'avvocato del fotografo ha negato le accuse rivolta al suo cliente sostenendo che avesse offerto a Shannen un possibile accordo a ottobre, oltre a esprimere la propria speranza che ci si possa lasciare la questione alle spalle e finalmente andare avanti con le rispettive esistenze.

Una situazione complicata

Shannen ha inoltre accusato l'ex di aver speso migliaia di dollari in centri benessere, negozi di gioielli e di abiti firmati, oltre a vari voli aerei, il tutto mentre aveva dichiarato di non avere i soldi necessari a pagare i suoi alimenti.

La coppia ha presentato la richiesta di divorzio nell'aprile 2023, dopo 11 anni di matrimonio. L'avvocato dell'attrice aveva sostenuto che la sua cliente si era trovata senza altre opzioni a sua disposizione. Nel suo podcast Doherty ha inoltre sostenuto che Kurt l'abbia tradita durante la sua battaglia contro il cancro e le abbia mentito più volte, accuse che non sono state smentite.