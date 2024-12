Shaila crolla al Grande Fratello: “Uomini di 60 anni volevano portarmi a letto, mi obbligavano"

La puntata del 9 dicembre del Grande Fratello ha avuto uno dei suoi momenti più importanti con l'arrivo nella Casa di Luisa, madre di Shaila Gatta. La signora ha rimproverato la figlia per la sua relazione con renzo, una persona di cui non riesce a fidarsi, definito un gran giocatore.

Le parole di Luisa su Shaila e Lorenzo

L'ex velina, vedendo la madre nel salone dei Lumina Studios, aveva sperato in una benedizione del suo rapporto con il modello milanese, ma le parole della donna sono state sferzanti e l'hanno decisamente spiazzata. "Quando ti innamori, perdi la bussola. Lorenzo gioca benissimo, ma temo non sia autentico", ha detto la mamma della ballerina, aggiungendo: "Qui dentro è un gioco, e tutti stanno giocando tranne te. Se ti vedessi ora, ti vergogneresti".

La confessione di Shaila

Subito dopo la fine della puntata, la ragazza si è sfogata con Lorenzo, raccontando alcuni particolari della sua vita privata vissuti quando è andata ad abitare da sola. Con fermezza, ha respinto l'idea che dovrebbe vergognarsi per il suo percorso, dicendo: "Di cosa dovrei vergognarmi? Sono fiera di me, di ogni errore fatto, perché mi hanno resa quella che sono oggi."

La ballerina è scoppiata in lacrime, rivelando episodi traumatici del passato, come uomini più grandi che tentavano di obbligarla a situazioni indesiderate: "Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano", aggiungendo: "Cose che mia madre non sa, perché non c'era. Io mi sono sempre difesa da sola."

Shaila e sua madre Luisa al Grande Fratello

Shaila ha poi affrontato la questione della fiducia nel suo rapporto con Lorenzo Spolverato, sottolineando il bisogno di autonomia: "Ho 30 anni, sono una donna e voglio vivere come desidero, assumendomi ogni responsabilità." L'ex velina, inoltre, ha espresso il proprio dolore per l'atteggiamento critico della madre, che, secondo lei, non la supporta a sufficienza: "Non può venire qui e bastonarmi davanti a tutta Italia."

Infine, ha ribadito il suo amore sincero per Lorenzo e la fiducia nella loro relazione, respingendo l'accusa di falsità: "Se fingessi, ti dovrebbero dare un Oscar. Io sento il tuo amore e so che è vero." Tuttavia, ha ammesso che le critiche esterne e familiari hanno un peso significativo per lei, complicando ulteriormente il percorso emotivo nella Casa.