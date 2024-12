Grande Fratello, Shaila scioccata dalle parole della madre: "Lorenzo è gay, lo dicono tutti"

La diciassettesima puntata del Grande Fratello si è accesa con l'arrivo di Luisa, la madre di Shaila Gatta, nella Casa. Il momento, atteso con una certa tensione, ha subito messo in chiaro che non sarebbe stata una serata facile per l'ex velina di Striscia la Notizia. L'espressione rigida di Luisa mentre osservava sua figlia abbracciare Lorenzo Spolverato lasciava presagire il tono del confronto.

Le parole di Luisa a Shaila: "Non sei più la stessa"

La mamma della gieffina ha esordito rivolgendosi a sua figlia con parole dure ma cariche di affetto: "Buonasera, ti volevo dire che ti guardiamo tutta la giornata e ti sosteniamo sempre. Però non sei più la Shaila piena di vita che era entrata qui: sei un libro già letto, anni fa. Il mondo è fuori, qui è un gioco e tutti stanno giocando, tranne te. Se tu ti vedessi ora, ti vergogneresti. Non sei tu quella persona".

Shaila ha accolto il rimprovero, ammettendo di aver perso la bussola, ma ha difeso le sue scelte: "Hai ragione, ma so cosa faccio. Riconosco di essermi persa, ma dipende solo da me. Io sono coraggiosa e sono già pronta a rialzarmi". Luisa ha poi ricordato le parole di Marco Garofalo, il coreografo che tanto aveva ispirato la carriera di Shaila, esortandola a riscoprire la fiducia in sé stessa e la libertà di essere autentica.

Lorenzo è stato attaccato dalla mamma di Shaila

Il confronto si è spostato rapidamente su Lorenzo Spolverato, il modello milanese con cui Shaila ha intrapreso una relazione nella Casa. Luisa non ha risparmiato critiche, definendolo "un giocatore accanito" e sottolineando come sua figlia, in passato, si fosse già annullata in relazioni sbagliate: "Lui Gioca benissimo, ma io temo che non sia sincero".

Le rivelazioni sulle voci riguardanti Lorenzo

Nonostante le frecciate, Shaila ha difeso Spolverato, affermando di provare un sentimento reale per lui: "Io so chi sono e so cosa provo. Il mio sentimento per Lorenzo è autentico". Prima di lasciare la Casa, Luisa ha sussurrato qualcosa all'orecchio di Shaila. Pressata da Alfonso Signorini, la giovane ha rivelato cosa le aveva detto la mamma.

"Ha detto che non è una brava persona. Ma se dovesse essere così, mi rialzerò". Infine, un'ulteriore bomba: uscendo, Luisa ha riferito una voce che circola da settimane sul web: "Lorenzo è gay, lo dicono tutti". Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la madre di Shaila Gatta, Luisa, rimprovera la figlia per il suo percorso nella Casa.