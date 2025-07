Grande Fratello Vip, Mediaset verso la cancellazione del reality show? Ecco cosa sta succedendo

La versione Vip del reality show potrebbe non andare in onda. Tra problemi di cast e cachet stellari, il futuro del programma è appeso a un filo.

Il Grande Fratello quest'anno si presenta con un'impostazione totalmente rinnovata: Mediaset ha infatti deciso di sdoppiare il reality show. La prima parte della stagione - in onda da settembre - sarà dedicata alla versione Nip, con concorrenti non famosi e la conduzione affidata a Simona Ventura. La seconda parte, prevista per il 2026, dovrebbe invece celebrare i 25 anni del format con una speciale edizione Super Vip. Ma qualcosa potrebbe andare storto.

Cachet troppo alti e nomi difficili da trovare

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi, la versione Vip del Grande Fratello, affidata ad Alfonso Signorini, rischierebbe seriamente di essere cancellata ancor prima di iniziare. Il motivo? Le difficoltà degli autori nel reperire personaggi famosi disposti a partecipare all'esperienza nella Casa. Ma non solo: ci sarebbe anche una questione economica tutt'altro che secondaria. I volti noti del mondo dello spettacolo chiederebbero cachet fuori dal budget, e questo complicherebbe ulteriormente le trattative.

Le prime indiscrezioni sul cast

Pier Silvio Berlusconi, dal canto suo, è stato chiaro: l'edizione Gold andrà in onda soltanto se il cast sarà all'altezza delle aspettative, con partecipanti realmente famosi e riconoscibili dal grande pubblico. Al momento, tra i nomi che sarebbero stati contattati spuntano due profili di spicco: l'attrice Kasia Smutniak e l'attore Francesco Arca.

Simona Ventura

Mediaset punta tutto sulla versione Nip "ripulita"

Intanto, cresce l'attesa per la versione Nip, che segna il ritorno alle origini. Il nuovo Grande Fratello "tradizionale", in onda da ottobre e con una durata prevista di circa tre mesi, punterà tutto sulla riscoperta dell'autenticità. Nessuno spazio a influencer o personaggi dei social: tra i requisiti fondamentali per i concorrenti vi è quello di non aver mai avuto contatti con il mondo dello spettacolo. L'obiettivo? Tornare allo spirito originale del reality, con volti sconosciuti e dinamiche genuine.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni: non è escluso che nei prossimi mesi Mediaset possa rivedere la sua strategia, in base all'andamento degli ascolti e all'evoluzione delle trattative con i personaggi Vip. Ma una cosa è certa: il futuro del Grande Fratello, oggi più che mai, è tutto da scrivere.