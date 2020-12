Shadow in the Cloud: Chloe Moretz combatte gremlins dell'aria nel trailer

Chloe Moretz è una pilota della Seconda Guerra Mondiale alle prese con una missione impossibile e con un gremlin dell'aria nel trailer di Shadow in the Cloud.

Chloe Moretz è una pilota di aerei della Seconda Guerra Mondiale alle prese con gremlins volanti nel trailer del curioso Shadow in the Cloud, action fantasy diretto da Roseanne Liang.

Preceduto da un teaser altrettanto curioso (che trovate più sotto), Shadow in the Cloud è un film di genere ibrido che porta la firma controversa dello sceneggiatore Max Landis. Chloe Moretz interpreta l'Ufficiale Pilota Maude Garrett che, durante la Seconda Guerra Mondiale, intraprende una missione alla guida di un B-17 per consegnare un pacco di vitale importanza a destinazione. Una volta a bordo del velivolo, la giovane pilota non dovrà solo fare i conti con un equipaggio sessista, ma con un feroce gremlin intenzionato a creare il maggior danno possibile.

Shadow in the Cloud è prodotto da Vertical e Redbox Entertainment. Nel cast Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey e Nick Robinson. Il film uscirà in digitale il 1 gennaio.