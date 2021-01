Shadow and Bone: le prime foto ufficiali della nuova serie Netflix

Il Grishaverse sta per arrivare su Netflix. La nuova serie tv fantasy da tenere d'occhio questa primavera sarà Shadow and Bone, adattamento dei romanzi di Leigh Bardugo, di cui Entertainment Weekly! ci mostra le prime foto ufficiali.

Come sappiamo, lo show si baserà non solo sulla trilogia principale che ha dato inizio all'intero Grishaverse - composta dai libri Shadow and Bone (da cui prende il nome), Siege and Storm e Ruin and Rising - ma unirà fin da subito anche le storyline della prima duologia spin-off - Six of Crows e Crooked Kingdom -, portando sullo schermo quello che si potrebbe definire un "Game of Thrones misto a Ocean's Eleven", come lo hanno presentato anche i produttori alla piattaforma.

Ecco allora che in queste foto ci vengono presentati tutti i nostri protagonisti, a partire da Alina Starkov (Jessie Mei Li), Malyen "Mal" Oretsev (Archie Renaux) e il Darkling, il temibile villain che nello show sarà noto come Generale Kirigan (Ben Barnes.

Al trio di Shadow and Bone si aggiungono infatti i famigerati Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman), Jesper Fahey (Kit Young), Nina Zenik (Danielle Galligan) e Matthias Helvar (Calahan Skogman) - mentre resta ancora non pervenuto un altro personaggio chiave dei libri, che però non sembra fare la sua comparsa nella prima stagione della serie -.

"È la storia di persone a cui è stato detto e ridetto quanto la loro esistenza non conti nulla, ma che proveranno esattamente il contrario. Ed è stato incredibile poter vedere questa storia prender forma tra battaglie, magie, ma anche le relazioni tra i personaggi" ha commentato la Bardugo, anche produttrice dello show "Queste foto ci danno solo un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta: una cartografa con un dono straordinario e l'individuo che vuole sfruttarla, un segugio che farà di tutto per proteggerla, e una banda di ladri e furfanti che stanno per causare grossi guai a tutte le persone coinvolte".

Ma per scoprire cosa accadrà bisognerà aspettare il 23 aprile, data del debutto di Shadow and Bone su Netflix.