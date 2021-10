Sex Education, Asa Butterfield e Ncuti Gatwa svelano le star che vorrebbero nella serie Netflix

La terza stagione di Sex Education è ora disponibile su Netflix, ma la serie ha ancora tanto da dare. Per questo due delle sue star di punta, Asa Butterfield e Ncuti Gatwa, sperano di poter vedere alcuni dei loro attori preferiti nello show, magari come guest star. Chi di preciso? Scopriamolo.

Sex Education 3: Aimee-Lou Wood ed Emma Mackey in una scena della nuova stagione

Durante un'intervista con BuzzFeed, gli interpreti di Otis Milburn e Eric Effiong nella popolare serie tv di Netflix hanno rivelato con quali star del mondo dello spettacolo vorrebbero condividere delle scene nello show.

"Mi piacerebbe tantissimo vedere Lupita Nyong'o nei panni della zia simpatica di Eric" esordisce Gatwa, citando l'attrice Premio Oscar, e spiegando esattamente che tipo di ruolo vorrebbe che interpretasse per l'occasione "Sapete, quella zia che arriva in città e ti dice 'Sai una cosa? Non dirlo a tua madre, ma ti porto in un gay club e ci facciamo qualche shottino'. Sarebbe uno scenario davvero divertente con un'attrice come lei. La adoro!".

Butterfield, invece, ha le idee meno chiare sulla parte che la celebrità da lui scelta potrebbe avere nella serie, ma è certo di voler collaborare con "Bill Bailey. Mi piacerebbe vederlo a Moordale in una qualche forma o maniera. Non so chi potrebbe interpretare. Non so se sarebbe meglio un insegnante o qualche altro ruolo. Forse potrebbe essere il padre di Hendrick, o magari lo zio. Credo che sarebbe davvero figo".

E voi, quali attori vorreste vedere come guest star in una potenziale quarta stagione di Sex Education?