Sex Education 4, Ncuti Gatwa sarà ancora Eric nella serie Netflix

La quarta stagione di Sex Education sta salutando diversi attori, ma Ncuti Gatwa non sarà tra questi. La star tornerà infatti a interpretare Eric nei nuovi episodi della serie Netflix.

Se siete fan dell'esuberante Eric Effiong, sappiate che non c'è da preoccuparsi, perché lo rivedrete anche nella quarta stagione di Sex Education.

A rivelarlo è stato il sito Variety, che ha spiegato come tramite degli intelligenti incastri di agende e calendari, le riprese di Doctor Who e della nuova stagione serie Netflix non andranno a coincidere, permettendo a Ncuti Gatwa di essere presente per entrambe (le ultime avranno luogo questo autunno).

La notizia, accompagnata anche dalla conferma del ritorno di Laurie Nunn (creatrice, sceneggiatrice e produttrice dello show), arriva tuttavia a seguito dell'abbandono di alcune star dello show come Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) e l'interprete di Emily Sands Rakhee Thakrar, che dunque non parteciperanno alla quarta stagione.

Inoltre, aggiunge infine Variety, nonostante questa sorta di esodo, nella nuova stagione potremo comunque aspettarci di vedere (e rivedere) tanti personaggi, in un mix di "vecchi e nuovi volti" nel frattempo che il liceo Moordale si impegna a trovare un nuovo luogo di studio (e baldoria).