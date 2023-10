Sex Education, la creatrice sul finale di serie: 'Gli attori non possono interpretare adolescenti per sempre'

Laurie Nunn, la creatrice di Sex Education, ha dichiarato che la serie è finita perché gli attori non sono più credibili nei panni di adolescenti. Durante un'intervista a The Hollywood Reporter, Nunn ha spiegato la scelta di terminare la celebre serie con la quarta stagione, per evidenti ragioni legate all'eta degli attori, che non possono più ricoprire il ruolo di adolescenti.

"Siamo tutti molto più vecchi di quando abbiamo iniziato, quindi penso che in un teen show ci sia sempre una sorta di punto di arrivo, perché gli attori non possono interpretare degli adolescenti per sempre. Quindi mi è sembrato il momento giusto per chiudere la serie", ha detto la sceneggiatrice.

Nunn ha poi ha lodato il cast della serie e in particolare Ncuti Gatwa, che sarà protagonista della quattordicesima stagione di Doctor Who. "Penso che stiano tutti andando molto bene. È meraviglioso vederlo. La nostra direttrice del casting Lauren Evans è bravissima a trovare questi nuovi attori di grande talento, e credo che questa sia la vera gioia di uno show per ragazzi: poter lavorare con questi attori emergenti e plasmare i loro personaggi. Penso che il fatto che Ncuti sarà il prossimo Doctor Who sia davvero fantastico", ha concluso la sceneggiatrice e drammaturga.

Sex Education 3: Asa Butterfield, Ncuti Gatwa e Adam Groff in una scena della serie Netflix

L'ultima stagione

Sex Education ha attirato un grandissimo numero di spettatori dal suo debutto streaming nel 2019. La serie drama adolescenziale ha ricevuto elogi per i temi delicati che ha affrontato nel corso delle stagioni come identità di genere, la gravidanza durante l'adolescenza, le malattie sessualmente trasmittibili e la violenza sessuale. La serie è giunta al termine con la quarta stagione (qui potete leggere la nostra recensione sul finale). Tutte e quattro le stagioni di Sex Education sono disponibili in streaming su Netflix.