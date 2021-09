Sex Education 4: Gillian Anderson celebra il rinnovo della serie con un selfie di gruppo (FOTO)

Gillian Anderson ed altri attori del cast di Sex Education sono i protagonisti del selfie condiviso su Instagram per festeggiare il rinnovo della serie Netflix.

Gillian Anderson ha celebrato l'annuncio che Sex Education 4 si farà, condividendo su Instagram un selfie scattato insieme ad altri attori del cast della serie. Netflix ha reso noto il rinnovo dello show a pochi giorni dall'uscita della terza stagione, accolta con grande entusiasmo dagli abbonati alla piattaforma streaming.

A dieci giorni dal rilascio dei nuovi episodi di Sex Education, Netflix ha approfittato dell'evento TUDUM per annunciare che lo show creato da Laurie Nunn tornerà anche con una quarta stagione. La notizia ha reso felici i fan della serie e, come prevedibile, anche i suoi protagonisti. Gillian Anderson, ad esempio, ha pensato bene di celebrare la notizia condividendo un selfie che la ritrae insieme ad Asa Butterfield, Alistair Petrie, Patricia Allison e Mikael Persbrandt. "Immagino che ci vedremo per la stagione 4! #SexEducation", si legge nella didascalia del post social, dove appaiono anche tre melanzane sotto forma di emoji. Tra i commenti si possono leggere anche le parole entusiastiche degli altri attori.

L'annuncio del rinnovo è stato accompagnato da un video volutamente amatoriale nello stile del canale di notizie della Moordale High. In sovrimpressione vediamo passare la "breaking news" dedicata proprio all'arrivo della quarta stagione.

Nella terza di Sex Education abbiamo visto Otis fare molto sesso occasionale, nonostante la sua dichiarazione d'amore a Maeve alla fine della seconda stagione. Nel frattempo, Eric e Adam Groff vivono più liberamente la loro relazione dopo essersi dichiarati nella seconda stagione. Inoltre, Moordale ha un nuovo preside, Hope, interpretata da Jemima Kirke, desiderosa di rendere la scuola "un pilastro di eccellenza". I nuovi membri del cast dello show includono Jason Isaacs che interpreta Peter e Dua Saleh che interpreta lo studente non binario Cal.