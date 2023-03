Sex Crimes, dal film fu tagliata una scena erotica tra Matt Dillon e Kevin Bacon: "Dovevano darci dentro"

A quanto pare in Sex Crimes - Giochi pericolosi era presente anche una scena erotica che vedeva protagonisti Matt Dillon e Kevin Bacon, ma che poi non venne inclusa nel montaggio finale della pellicola.

A rivelarlo, nel corso di un'intervista, è stato il regista John McNaughton. Il thriller del 1998 era incentrato su due studentesse del liceo, Suzie Toller e Kelly Van Ryan (rispettivamente Neve Campbell e Denise Richards), che, insieme al loro consulente scolastico Sam Lombardo (Matt Dillon), tentano di rubare un risarcimento multimilionario alla madre di Kelly, mentre il poliziotto corrotto Ray Duquette (Kevin Bacon) è sulle loro tracce. Alla fine del film c'è un colpo di scena: Ray e Sam sono stati in realtà in combutta per tutto il tempo.

Tuttavia, McNaughton ha recentemente rivelato che Ray e Sam in origine dovevano essere più che semplici "partner in crime". Il regista ha raccontato che la coppia avrebbe dovuto condividere un momento hot durante la scena della doccia del film, ma che è stata tagliata perché uno degli attori coinvolti si sentiva a disagio.

"Nella versione originale della scena, Matt entra nel suo bagno per fare la doccia e c'è Kevin", ha raccontato McNaughton a Yahoo Entertainment in un nuovo articolo per il 25° anniversario del film. "Dovevano guardarsi in faccia e poi darci dentro".

Sex Crimes - Giochi pericolosi, Denise Richards: "Ho vietato alle mie figlie di vedere il film"

Alla fine, McNaughton ha eliminato la scena dopo alcune reazioni. "Amo le sorprese e amo le cose che non mi aspetto", ha detto, rifiutandosi di specificare quale star non volesse girare il rapporto omoerotico. "Ma in quel momento è stato come dire: 'A volte si vince, a volte si perde; andiamo avanti'".