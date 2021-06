Sex Crimes - Giochi pericolosi, Neve Campbell e il nudo vietato sul set: ecco perché

Neve Campbell non appare mai completamente nuda in nessuna scena di Sex Crimes - Giochi pericolosi a causa di un vero e proprio divieto.

Neve Campbell non appare mai nuda in nessuna scena di sesso di Sex Crimes - Giochi pericolosi, neanche nella versione non censurata, perché all'epoca l'attrice recitava ancora nella serie televisiva Cinque in famiglia e il suo contratto le proibiva di apparire nuda in qualunque altro progetto.

Sex Crimes: il bacio tra Neve Campbell e Denise Richards

John McNaughton, il regista della pellicola, riuscì comunque a girare una scena hot che implicasse la nudità della Campbell mostrando la sua schiena durante la scena in piscina. Neve, tuttavia, girò una scena di nudo alcuni anni dopo durante le riprese di Be Loved.

Il film acquisì notorietà proprio per le scene di sesso: una scena lesbo in cui figurano la Campbell e la Richards, e un'altra in cui le due attrici consumano un triangolo con Matt Dillon; queste sequenze erano più esplicite di quelle che normalmente comparivano nelle principali pellicole hollywoodiane e, proprio per questo motivo, attirarono molta attenzione.

Su Rotten Tomatoes Sex crimes - giochi pericolosi ha un indice di gradimento del 62% basato sulle recensioni di 61 critici. Il consenso critico del sito web afferma: "La pellicola è un gioco deliziosamente salace anche se per essere apprezzata fino in fondo richiede un certo amore per il cinema trash."