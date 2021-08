Sex Crimes - Giochi pericolosi, Denise Richards: "Ho vietato alle mie figlie di vedere il film"

In un'intervista del 2019, Denise Richards ha affermato di non aver incoraggiato le sue tre figlie, di età compresa tra 9 e 17 anni, a guardare Sex Crimes - Giochi pericolosi, a causa delle sue scene di nudo e, soprattutto, di sesso. Anzi, l'attrice in seguito si corregge e dice di aver imposto un vero e proprio divieto durato svariati anni.

Sex Crimes: il bacio tra Neve Campbell e Denise Richards

"Sicuramente non ho regalato una copia del DVD alle mie figlie, ecco." Ha spiegato Denise. "Anzi, ad essere sincera, ho detto loro: 'Non voglio che voi ragazze lo guardiate', perché una delle mie figlie un giorno è tornata da scuola, me ne ha parlato e io sono rimasta scioccata."

"In seguito ho scoperto che un paio di amici gliel'avevano detto, avevano scherzato a proposito del mio aspetto nella pellicola." Ha continuato l'attrice. "A quel punto ho semplicemente detto loro: 'Apprezzerei moltissimo se nessuna di voi lo guardasse. Non è adatto alla vostra età.'"

"Era una sceneggiatura che amavo, è stato un film che ho deciso di girare per appagare il mio desiderio di essere creativa. Ho lavorato con attori fantastici e un giorno, se lo vedrete, potreste non essere d'accordo con la mia decisione, ma è quello che la mamma ha deciso di fare all'epoca'". Denise Richards, infine, ha aggiunto: "È strano per loro vedere la mamma in qualcosa di sexy. Penso che sarebbe molto scortese per me se fossero i miei genitori".