Sex and the City: lo Smilzo di Bruno Bozzetto sulla maglia di Sarah Jessica Parker: "Mi sa di plagio"

Nel revival di Sex and the City Sarah Jessica Parker indossa una maglietta con uno dei personaggi di Bruno Bozzetto, il quale a questo proposito ha dichiarato: 'Mi sa di plagio'.

Sarah Jessica Parker, l'attrice che interpreta Carrie in And Just Like That..., il nuovo revival di Sex and the City, ha indossato una maglietta bianca con l'immagine dello Smilzo: un personaggio creato da Bruno Bozzetto per West and Soda, pellicola d'animazione del 1965 prodotta e diretta dallo stesso Bozzetto.

Il celebre animatore, disegnatore e regista italiano ha scoperto questo peculiare dettaglio negli ultimi giorni quando un utente facebook (e suo fan), il videomaker Donato Sansone, lo ha contattato per informarlo su ciò che aveva visto nei primi episodi di And Just Like That....

"Grazie a Donato Sansone ho scoperto che Jessica Parker nell'ultima serie di Sex and the city indossa una maglietta con Lo Smilzo di West and Soda. Ovviamente mi fa molto piacere ma mi sa anche tanto di plagio", ha scritto il regista nella didascalia di una foto dell'attrice statunitense che ha postato sul proprio profilo Facebook.

"Due righe per un chiarimento le manderei alla produzione. Senza minacce, senza richieste economiche... giusto per capire come sia arrivata lì", ha scritto un utente nei commenti mentre un altro ha dichiarato: "Credo dipenda più dalla genesi di quella maglietta e dal come sia arrivata ad essere usata come costume di scena. Se è un merchandise autorizzato che hanno acquistato non credo sia "plagio", se invece si sono stampati l'immagine senza permesso può essere. Sarebbe plagio dello stampatore se, invece, loro avessero acquistato quella maglietta, ma chi l'ha creata non avesse i diritti per stamparla."