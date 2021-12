Sex and the City: Samantha Jones è morta nel revival? La risposta dello showrunner

Samantha Jones è morta nel revival di Sex and the City? Lo showrunner di And Just Like That... ha risposto una volta per tutte alla fatidica domanda.

Samantha Jones è morta? La risposta è no e a confermarlo è stato lo showrunner nonché produttore esecutivo Michael Patrick King in una recente intervista del New York Times: a quanto pare i personaggi saranno tutti in vita nel revival di Sex and the City intitolato And Just Like That...

Kim Cattrall in una scena di Sex and the City, episodio Singles & Sposati

"Nessuno è morto", ha detto King. "Nessuno." e questo include anche Mr. Big, sebbene si dicesse che non sarebbe tornato prima dall'apparizione di Chris Noth nei recenti trailer. Mentre la serie riprenderà a New York City con le ragazze ora sulla cinquantina, un elemento chiave che mancherà sarà Kim Cattrall, che ha interpretato il ruolo di Samantha Jones.

L'attrice ha da tempo dichiarato di non voler tornare a recitare nell'amato franchise, quindi non apparirà nella nuova serie. In un'altra recente intervista, l'autrice di "Sex and the City", Candace Bushnell, ha affermato di non comprendere il fervore intorno all'assenza di Samantha.

Sarah Jessica Parker in una scena del telefilm Sex and the City, episodio Il giusto scambio

"Onestamente, non capisco davvero le persone che dicono: 'Oh mio Dio Samantha è andata'", ha dichiarato la Bushnell. "Non ho quella personalità, quindi in realtà non la capisco nemmeno. Non capisco neanche perché le persone sono così interessate alle celebrità. Mi confonde".

And Just Like That..., serie ideata per proseguire la storia iniziata in Sex and the City, sta per debuttare sugli schermi televisivi: i primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.