Sex and the City: Peloton riporta in vita un personaggio della serie in un nuovo spot (VIDEO)

Lo spot di Peloton, in risposta al primo episodio di And Just Like That..., prova a trasformare il problema creato da Sex and the City in una nuova opportunità pubblicitaria.

Peloton, l'azienda americana di attrezzature per esercizi, ha deciso di riportare in vita Mr. Big in uno spot dopo la controversa morte del personaggio di Sex and the City, verificatasi nel primo episodio di And Just Like That..., che ha mandato in crisi l'azienda.

And Just Like That... - una scena della serie

Mr. Big è tornato dalla tomba: in una nuova pubblicità per i loro prodotti utili per l'esercizio fisico, Peloton ha contattato la star di "Sex and the City" e la vittima di "And Just Like That...", Chris Noth, per incoraggiare le persone a tornare sulla cyclette durante l'inverno.

Nel video, si vede Noth seduto sul divano davanti al suo caminetto, in compagnia di qualcuno che non è la Carrie Bradshaw di Sarah Jessica Parker, brindando "ai nuovi inizi". Come fa notare timidamente la sua amica, Noth ha un bell'aspetto ed è pronto a "fare un altro giro": un ovvio doppio senso, un cenno all'umorismo sessuale di "Sex and the City". Ma no, si sta riferendo a fare un giro sulla sua cyclette Peloton e... a nient'altro.

And Just Like That... - Cynthia Nixon in una scena della serie

Una portavoce di Peloton ha spiegato che l'azienda era stata informata dell'uso di una loro cyclette in una sequenza della serie. La portavoce, d'altro canto, ha specificato che l'azienda non era stata informata sul peculiare ruolo che avrebbe avuto la cyclette.