Seven, la star di Nevertheless Han So-hee protagonista del video di Jung Kook dei BTS: guardiamolo insieme

Jung Kook dei BTS ha finalmente pubblicato il suo atteso singolo, Seven, e come protagonista del video, oltre al più piccolo dei BTS, c'è Han So-hee, star di Nevertheless: guardiamolo insieme

Dopo molteplici teaser e una lunghissima attesa, Seven, il tanto agognato singolo di Jeon Jung Kook dei BTS è finalmente disponibile per l'ascolto. E nel video musicale del brano, pubblicato poche ore fa, ad accompagnare il cantante c'è anche l'attrice di Nevertheless Han So-hee.

Da mesi si vociferava che la Yu Na-bi di Nevertheless (o, se preferite, la Lee Eun-soo di Soundtrack #1) So-hee Han avesse preso parte al video musicale dell'attesissimo singolo di Jeon Jung Kook, il maknae dei BTS, e di recente erano arrivati anche i teaser del brano a confermarlo.

Ora però l'MV di Seven è stato finalmente pubblicato, e abbiamo scoperto la storia che accompagna la canzone, che vede Jung Kook determinato a conquistare il cuore di So-hee (al punto da fingere la propria morte in una piuttosto esilarante scena con tanto di finto funerale).

Jung Kook, come gli altri BTS nel periodo di hiatus dovuto al loro graduale arruolamento nel servizio militare coreano, si sta dunque concentrando sulla sua carriera da solista, prima che tocchi anche lui partire per l'esercito. Nel frattempo, come prevedibile, Seven ft. Latto sta già infrangendo ogni record, dalla canzone che ha raggiunto più velocemente la prima posizione su iTunes nella storia (2.5 ore in 100 paesi) al video k-pop che ha raggiunto più velocemente il milione di like su YouTube nel 2023, e chissà quanti altri ancora ne infrangerà anche solo prima del termine della giornata.