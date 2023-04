I BTS firmano l'opening di Bastions, nuovo anime coreano: l'anteprima del brano

I BTS continuano ad essere protagonisti anche quando non possono essere insieme. La più famosa band coreana al mondo è tra gli artisti che hanno firmato la colonna sonora di Bastions, una nuova serie animata coreana, e da poche ore è disponibile un'anteprima dell'opening ad opera di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook.

Neanche il servizio militare può dividere i BTS. Con uno dei suoi membri già in servizio e il secondo in partenza - e con le carriere da solisti e le collaborazioni d'eccellenza con altri artisti e i più grandi brand della moda e non solo su cui si stanno attualmente focalizzando i vari membri - la pluripremiata band avrà comunque un nuovo brano in uscita.

Non ne conosciamo ancora il titolo, ma si tratta della opening di Bastions, un nuovo show d'animazione coreano in arrivo il primo maggio sulla rete televisiva SBS, di cui abbiamo ricevuto quest'oggi una piccola anteprima.

La serie, come riporta anche NME, vedrà come protagonisti dei supereroi alle prime armi che scoprono l'identità di un villain responsabile di un disastro ambientale, e faranno di tutto per fermarlo.

"I BTS ci permetteranno di immergerci appieno nelle emozioni e nelle scene d'azione della serie cantandone la sigla in perfetta armonia" ha affermato la società di produzione Timos Media, che oltre ai 7 Bangtan Boys ha reclutato anche altre stelle del K-pop come Le SSERAFIM, Heize, AleXa e Brave Girls.

Dopo l'uscita nelle sale del film concerto BTS - Yet To Come In Cinemas lo scorso febbraio, dunque, possiamo di nuovo assistere a una nuova performance corale dei BTS, in attesa di vederli tornare tutti insieme sul palco nel 2025.