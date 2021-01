Sette minuti dopo la mezzanotte: Tom Holland viene ringraziato nei titoli, ecco perché

Nei titoli di coda di Sette minuti dopo la mezzanotte appare un misterioso ringraziamento in onore di Tom Holland che non figura nel cast del film.

Tom Holland, che aveva precedentemente collaborato con il regista J.A. Bayona in The Impossible, ha ricevuto uno speciale ringraziamento nei titoli di coda di Sette minuti dopo la mezzanotte per aver interpretato un ruolo segreto del film.

7 minuti dopo la mezzanotte: Lewis MacDougall in una scena del film

Holland ha contribuito alla creazione del mostro, doppiato da Liam Neeson, aiutando l'attore che doveva recitare con la creatura. "Ha dato vita al mostro" ha confermato Bayona. "Ci ha aiutato facendo in modo che Lewis MacDougall avesse qualcosa da guardare mentre parlava col mostro."

Secondo quanto dichiarato da Lewis MacDougall, all'epoca quattordicenne, la presenza di Tom è stata molto utile durante le riprese, il giovane attore ha aggiunto: "Ha fatto si che avessi qualcosa da guardare durante le scene con il mostro".

7 minuti dopo la mezzanotte: Lewis MacDougall e Felicity Jones in una scena del film

Sette minuti dopo la mezzanotte racconta la storia di Conor, un ragazzino che vive con la madre, affetta da cancro terminale, e che è costretto ad affrontare dei bulli che lo tormentano a scuola. Il giovane eroe sfugge alla sua triste realtà rifugiandosi in un mondo fantastico di mostri e fiabe legate ad atti di coraggio, perdita e fede.