Seth Rogen contro The CW durante il suo discorso ai Critics Choice Awards

Nel presentare il vincitore nell'ambito della migliore serie comica, ai Critics Choice Awards, Seth Rogen ha fatto un discorso in cui ha messo sotto pressione The CW per la sua totale assenza fra le nomination, pur essendo la rete che trasmette l'evento stesso. Le sue parole sono state accolte in modo contrastante dal pubblico sul posto e dal web, anche perché questo scherzare sembra celare qualcosa di palese a tutti.

Una delle prime cose che Seth Rogen ha sottolineato nel suo discorso (tramite Deadline) riguardava il fatto che ai Critics Choice Awards tendono ad assegnare sempre "due premi contemporaneamente" riferendosi alla categoria attore/attrice non protagonista: "È strano. Perché lo fanno? Abbiamo poco tempo? Prendete un'altra ora! Non può essere così costoso. Sapete come lo so? Questo spettacolo va in onda alle 16:00 su The CW. Non può essere costoso... data la fascia oraria".

Poi il comico/attore di The Fabelmans ha continuato a parlare della situazione premi, tornando a punzecchiare la rete sottolineando che: "Non sto dicendo che CW sia cattiva. Quello che dirò è che si tratta dell'unica rete a ricevere zero nomination alla Critics Choice - siete voi a dire che si tratta di una cosa cattiva. Siamo sulla rete meno preferita in questi termini. Come è successo? Candidatevi la prossima volta, avreste vinto. Nessuno penserà che sia strano, penseranno che va bene", per poi concludere, "Se sei uno spettatore abituale della CW questa è un'immagine sorprendente da vedere sulla tua televisione. Potrei essere il primo ebreo sulla CW nella storia".