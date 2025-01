Sul set di Stranger Things 5, come confermano i fratelli Duffer, "si è pianto davvero molto"

I fratelli Duffer hanno parlato della stagione 5 di Stranger Things, l'ultima della serie prodotta da Netflix, rivelando che sul set ci sono state moltissime lacrime.

I filmmaker hanno partecipato all'evento Netflix's Next on Netflix, condividendo qualche aneddoto riguardante il lavoro compiuto sul set.

Un'ultima stagione ambiziosa

Ross Duffer, parlando della stagione 5 di Stranger Things, ha raccontato: "Abbiamo trascorso un anno intero girando questa stagione. Alla fine abbiamo catturato oltre 650 ore di riprese. Non serve nemmeno dire che questa sarà la nostra stagione più grande e ambiziosa: è come otto film blockbuster. Ed è piuttosto folle".

Matt Duffer ha voluto aggiungere altri dettagli sottolineando: "Al tempo stesso pensiamo che sia la nostra storia maggiormente personale. Girarla è stato super intenso ed emozionante, per noi e per i nostri attori. Abbiamo realizzato questo show insieme per quasi 10 anni. Ci sono stati molti pianti. Si è pianto così tanto". Il co-creatore della serie ha voluto ricordare: "Lo show significa così tanto per tutti noi e tutti hanno messo a disposizione il proprio cuore e la propria anima. E speriamo, e crediamo, che la passione si noterà sullo schermo".

Il futuro di Stranger Things

La saga iniziata con la storia ambientata a Hawkins proseguirà poi con altri progetti in fase di sviluppo che vedono coinvolti i fratelli Duffer. Matt ha confermato: "Per noi è davvero importante che ogni cosa che ha il nome Stranger Things sia della migliore qualità e non ripetitiva, che abbia un motivo per esistere e sia in grado di crearsi il proprio percorso. E inoltre deve, in pratica, essere semplicemente... Fantastica. O dobbiamo pensare che lo sia. E ci sono molte cose che crediamo lo siano in fase di sviluppo".