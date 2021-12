Servant 3: il trailer della terza stagione mostra nuovi pericoli per i coniugi Turner

Servant 3 arriverà sugli schermi di Apple TV+ il 21 gennaio e il trailer regala le prime immagini in anteprima delle puntate inedite tratte dalla serie prodotta da M. Night Shyamalan.

Nel video si vedono i coniugi Turner apparentemente felici mentre si occupano del proprio figlio, venendo aiutati anche da Leanne. La presenza della giovane è però legata a tensioni, paure ed eventi sovrannaturali che tormentano i due protagonisti e la loro famiglia.

La terza stagione di Servant, composta da 10 episodi, debutterà con il lancio del primo il 21 gennaio 2022 su Apple TV+, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

La sinossi delle puntate inedite è la seguente:

Tre mesi dopo aver lasciato la casa dei Turner, nella seconda stagione, ora le cose sembrano tornate al loro posto. Dorothy e Sean stravedono per Jericho, Julian ha una nuova fidanzata e Leanne è tornata a casa. Sotto la minaccia incombente del culto e con visitatori sospettosi appostati in un parco nelle vicinanze, Leanne fa tutto il possibile per sentirsi al sicuro, portando ancora più scompiglio nella famiglia Turner. Nel momento in cui Sean inizia a confidare nel potere di Leanne, Dorothy si sente sempre più minacciata e preoccupata per la sicurezza di Jericho. Mentre i Turner lottano per mantenere integra la loro famiglia, devono fare i conti con il prezzo del ritorno di Jericho. Meglio fare attenzione a ciò che si desidera...

Il cast della terza stagione include Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free e Rupert Grint, a cui si aggiunge Sunita Mani (Mr Robot).

Producono la serie con Shyamalan anche Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch, Ashwin Rajan e Taylor Latham. I registi di questa stagione sono M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, Carlo Mirabella-Davis, Dylan Holmes, Celine Held & Logan George, Kitty Green e Veronika Franz & Severin Fiala; tra gli autori troviamo Ryan Scott, Ishana Night Shyamalan, Alyssa Clark, Laura Marks, Henry Chaisson, Amy Louise Johnson e Kara Lee Corthon. "Servant" è una produzione di Blinding Edge e Escape Artists. La serie è stata creata dal produttore esecutivo e scrittore nominato dalla British Academy of Film and Television Arts Tony Basgallop.