Sergio, su Netflix in streaming da oggi

Sergio arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: disponibile in streaming il film di Greg Barker dedicato alla vita del diplomatico brasiliano Sérgio Vieira de Mello, protagonista suo malgrado nel 2003 di un attentato a Baghdad, dove era in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l'Iraq.

Il film si basa sul libro di Samantha Power "Chasing the Flame: Sergio Vieira de Mello and the Fight to Save the World". Seguiamo le vicende di Sergio Vieira de Mello, un diplomatico delle Nazioni Unite con una carriera egregia che gli ha valso il nome di Mr. Fix It. I suoi successi nell'ambito diplomatico lo hanno portato da ragazzo radicale negli anni '60 che lanciava rocce durante le manifestazioni per le strade di Parigi a un rappresentante delle Nazioni Unite conosciuto in tutto il mondo per la sua umanità, empatia, correttezza. Un uomo che è riuscito a navigare le intricate e pericolose acque dei negoziati nelle regioni più turbolente del pianeta, tra rivoluzionari, presidenti, criminali di guerra, per proteggere le vite dei cittadini comuni, le vittime innocenti dei conflitti in ogni luogo.

Sergio: una scena del film

Nel 2003 accetta il suo ultimo incarico arrivando a Baghdad insieme al suo team di esperti, tra cui c'è anche Carolina Larriera (Ana de Armas), con cui Sergio intende costruire una vita insieme, una famiglia. La situazione a Baghdad è caotica dopo l'invasione degli Stati Uniti arrivati per contrastare il regime dittatoriale di Saddam Hussein. Insieme rimettono in opera il quartier generale delle Nazioni Unite, al di fuori della zona protetta dagli americani, convinto che sia il modo migliore per sottolineare l'indipendenza delle Nazioni Unite e far sì che la popolazione riesca a fidarsi del loro lavoro. Il piano era semplice ma non per questo facile da mettere in atto, stabilire le elezioni per il popolo il più velocemente possibile in modo da poter dare stabilità al paese. Disgraziatamente le cose non andranno come previsto...

