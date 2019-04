Sergio Leone: ecco il canale di Sky Cinema dedicato al regista!

Sky Cinema omaggia la scomparsa di Sergio Leone con un canale interamente dedicato al regista, che manderà in programmazione l'intera filmografia!

A 30 anni dalla scomparsa, avvenuta il 30 aprile 1989, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Sergio Leone e da oggi, lunedì 29 aprile, a venerdì 10 maggio ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema.

Non mancherà l'imperdibile Trilogia del dollaro in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone come Per un pugno di dollari (restauro realizzato dalla Cineteca Nazionale e Ripley's Film) del 1964 con Gian Maria Volonté; Per qualche dollaro in più (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef e Klaus Kinski, e Il buono, il brutto, il cattivo (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1966 con Eli Wallach e Lee Van Cleef.

C'era una volta in America: James Woods e Robert De Niro in una scena

Ad aggiungersi alla programmazione anche la Trilogia del tempo, composta da due celebri western e un gangster movie, tutti con la colonna sonora scritta da Morricone: C'era una volta il West del 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson; in versione restaurata Giù la testa, il western del 1971 con Rod Steiger e James Coburn e, disponibile anche nella versione restaurata ed estesa, C'era una volta in America, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro sull'ascesa e il declino di due gangster, che fece ottenere a Leone il Nastro d'argento per il miglior film e la nomination ai Golden Globe per la miglior regia.

Sono previsti inoltre il primo film diretto da Leone, Il Colosso di Rodi del 1961, che ripropone la storia dell'enorme statua fatta costruire da Serse, e il film in cui troviamo Leone in veste di produttore esecutivo: in versione restaurata Il mio nome è nessuno del 1973 con Terence Hill che interpreta un giovane e scanzonato pistolero che coinvolge il suo eroe, Henry Fonda, nell'impresa folle di battere una banda di 150 uomini prima che il vecchio eroe del West abbandoni la sua terra per andare in Europa.

A impreziosire la programmazione, sarà riproposto lo speciale prodotto da Sky Cinema Verdone racconta Leone in cui il regista e attore ricorda il maestro, amico e "padre adottivo", raccontando aneddoti e curiosità sulla genesi e la realizzazione dei film, oltre a ricordi di vita personale, la nascita della loro amicizia e il loro primo incontro.