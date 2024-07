Per un pugno di dollari: annunciato il remake dello spaghetti western di Sergio Leone

Il leggendario spaghetti western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Per un pugno di dollari, sarà l'oggetto di un remake cinematografico

La nuova produzione sarà supervisionata da Euro Gang Entertainment, la società fondata dai veterani di Hollywood Gianni Nunnari (300) e Simon Horsman (Magazine Dreams), insieme al veterano della produzione italiana Enzo Sisti (Ripley) della FPC e alla Jolly Film di Roma, che ha prodotto il film originale.

Per un pugno di dollari raccontava la storia di un pistolero errante senza nome, interpretato da un allora sconosciuto Clint Eastwood, che metteva due famiglie rivali l'una contro l'altra in una città lacerata da avidità, orgoglio e vendetta.

Per un pugno di dollari: Una scena

L'inizio della Trilogia del Dollaro

Il film, uscito a metà degli anni '60, ha contribuito a lanciare il genere spaghetti western e la carriera di Eastwood (e di altri, tra cui quella del compositore Ennio Morricone). Il suo enorme successo ha generato altri due film di una trilogia iconica nota come La trilogia del dollari, che comprende anche Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, tutti interpretati da Eastwood.

Per un pugno di dollari, Clint Eastwood e la scarsa conoscenza degli italiani sul West

Venne poi confermato in tribunale che l'originale di Leone era un remake non ufficiale del classico giapponese La sfida del samurai. La somiglianza del materiale provocò infatti una causa legale da parte del produttore Toho.

Il nuovo remake è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi i dettagli della produzione non sono ancora stati resi noti. Molto probabilmente sarà in lingua inglese, ma questo non è stato confermato dal team e non sono ancora stati rivelati uno sceneggiatore, una data di inizio riprese e un cast.