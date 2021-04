Senza Rimorso, su Prime Video in streaming da oggi

Senza rimorso, il film diretto da Stefano Sollima con star Michael B. Jordan, arriva da oggi 30 aprile in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti registrati al servizio.

Senza rimorso: Stefano Sollima e Michael B. Jordan

In Senza rimorso si racconta la storia di John Clark (Michael B. Jordan) che, dopo che un gruppo di soldati russi uccide la sua famiglia a causa del suoi coinvolgimento in un'operazione top secret, decide di andare alla ricerca degli assassini. L'uomo unisce le forze con una donna che faceva parte dei Navy SEAL (Jodie Smith) e un agente della CIA (Jamie Bell), facendo emergere un complotto che minaccia di scatenare una guerra tra Stati Uniti e Russia. Diviso tra l'onore personale e le lealtà nei confronti della sua nazione, Kelly deve lottare contro i suoi nemici senza provare rimorso nella speranza di evitare una catastrofe e rivelare le persone coinvolte nella cospirazione.

Nel cast ci sono anche Luke Mitchell (Marvel's Agents of SHIELD), e Colman Domingo (Fear the Walking Dead). Il team della produzione spera di dar vita a un nuovo franchise con al centro John Clark, protagonista di una serie di romanzi firmati da Tom Clancy, e ha deciso affidare a Stefano Sollima la regia del progetto. Jordan dovrebbe inoltre essere star anche dell'adattamento di Rainbow Six, altro romanzo con John Clark come protagonista.

Senza rimorso è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.