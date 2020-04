Senza Rimorso: posticipata la data di uscita del film con Michael B. Jordan

Senza rimorso, il film diretto da Stefano Sollima tratto dai romanzi di Tom Clancy, ha ora una nuova data di uscita: il 2 ottobre 2020. Il debutto nelle sale americane era stato inizialmente fissato per il 18 settembre e il progetto di Paramount Pictures ora si scontrerà con il progetto sci-fi con star Tom Hanks intitolato BIOS.

Paramount spera di dar vita a un nuovo franchise dedicato al personaggio di John Clark, protagonista dei romanzi scritti da Tom Clancy. Alla regia del progetto ci sarà l'italiano Stefano Sollima, mentre il protagonista di Without Remorse sarà interpretato da Michael B. Jordan. Akiva Goldsman produrrà il film con la star dei film Marvel, Josh Appelbaum e Andre Nemec.

John Clark è un ex-Navy Seal divenuto agente segreto per conto della CIA che compare in 17 romanzi di Tom Clancy, a partire da Il cardinale del Cremlino, del 1988. Personaggio secondario rispetto all'analista della CIA Jack Ryan, ben più noto, Clark ha un ruolo più fisico nelle missioni, il personaggio ha assunto un ruolo centrale in Senza rimorso , che racconta la storia di come è entrato nella CIA.