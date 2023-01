Julian Sands ancora disperso, il fratello dichiara: "Nel mio cuore se n'è andato"

Non si fermano le ricerche di Julian Sands, l'attore inglese risulta disperso fin dal 13 gennaio, quando è scomparso mentre faceva trekking sul Monte Baldy, in California.

Proseguono le ricerche di Julian Sands, l'interprete di Camera con vista scomparso due settimane fa, per l'esattezza il 13 gennaio, mentre faceva trekking sul Monte Baldy, in California. Ieri le autorità locali hanno ritrovato un altro camminatore, anche lui scomparso nella stessa area, che è stato prontamente soccorso.

Ieri, lo sceriffo della contea di San Bernardino ha annunciato in un comunicato che Jim Chung, 75 anni, è stato trovato vivo.

L'uomo, originario di Los Angeles, "ha subito alcuni infortuni dovuti alle condizioni meteorologiche e un infortunio alla gamba, ma è stato in grado di uscire dai boschi con l'assistenza dei membri dell'equipaggio", ha detto il dipartimento dello sceriffo. Chung è stato poi portato in ospedale. Il dipartimento dello sceriffo non ha condiviso dettagli sulle sue condizioni.

Il dipartimento dello sceriffo di San Bernardino ha anche osservato che le autorità si stanno impegnando nella "ricerca aerea e terrestre" per trovare Julian Sands, 65 anni.

"A oggi, il signor Sands non è stato trovato e non è stata scoperta alcuna prova della sua posizione attuale. La ricerca continuerà, condizioni meteorologiche e del terreno permettendo", ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo.

Il fratello dell'attore, Nick Sands, ha detto al Craven Herald & Pioneer che crede che Julian, che chiama affettuosamente Jules, sia "andato per sempre".

"Non è stato ancora dichiarato disperso, presumibilmente morto, ma so nel mio cuore che se n'è andato. Per quanto la rivalità tra fratelli sia quella che è, sarebbe proprio da lui uscire da lì e dimostrare che mi sbaglio", ha aggiunto.

Nick Sands non vede il fratello da ottobre. I due si sarebbero dovuto riunire il 30 gennaio insieme agli altri tre fratelli, Quentin, Robin e Jeremy, per una riunione di famiglia a Skipton, nel North Yorkshire, in Inghilterra.