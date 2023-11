Send Help: Sam Raimi torna alla regia di un horror nel nuovo film Sony

Sam Raimi torna a dirigere film horror con Send Help, il prossimo titolo della Sony Pictures. A diffondere la notizia del ritorno del regista al genere che ha lanciato la sua carriera è stato il noto scooper Daniel Richtman. Dopo quattordici anni dal suo ultimo film horror, Drag Me to Hell, il maestro del genere dirigerà Send Help, la cui sceneggiatura è scritta da Mark Swift e Damian Shannon (creatori del reboot di Venerdì 13) ed è stata descritta come Misery che incontra Cast Away.

Lo scooper ha anche diffuso la sinossi di Send Help, che recita: "I protagonisti sono Linda, un'impiegata, e il suo irritante capo, Bradley. Durante un volo d'affari, il loro aereo precipita su un'isola e solo loro due ne escono vivi. Linda ha grandi capacità di sopravvivenza, il che significa che è l'unica speranza di Bradley di rimanere in vita".

La casa: Sam Raimi aperto all'idea di un'altra storia con Bruce Campbell

La locandina di La casa

Sam Raimi e i prossimi progetti

Sam Raimi si è guadagnato lo status di maestro dell'horror con il suo film d'esordio del 1981, La casa, che ha dato inizio a una fortunata trilogia. Il regista ha poi ottenuto grande successo con la regia della trilogia di Spider-Man, che vedeva Tobey Maguire nei panni dell'Uomo Ragno. Dopo aver diretto Drag Me to Hell nel 2009, Raimi si è concentrato principalmente sulla produzione di film horror attraverso la sua società di produzione. Le sue ultime regie includono Il Grande e Potente Oz del 2013 e Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022.

Raimi è in lizza tra i registi che potrebbero dirigere il prossimo Avengers: Secret Wars. Al momento, oltre a Send Help, il regista è impegnato nella regia di un remake del film di Sir. Richard Attenborough del 1978, Magic.