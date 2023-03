La casa: Sam Raimi aperto all'idea di un'altra storia con Bruce Campbell

A quanto pare Sam Raimi non avrebbe finito di raccontare storie su Ash Williams, protagonista del celebre franchise horror La casa. Il personaggio interpretato da Bruce Campbell non apparirà nel prossimo capitolo, Evil Dead: Rise, ma il regista si è detto disponibile a realizzare un altro progetto su di lui.

"Adoro lavorare con Bruce e Rob. Mi piace essere supportato da loro in veste di produttore, ma al tempo stesso mi piace lavorare con loro da regista. Spero ci sia la possibilità di realizzare un'altra storia" ha dichiarato Sam Raimi ai microfoni di Empire.

Considerando come lo stesso Bruce Campbell abbia più volte detto di non avere ormai l'età e il fisico per tornare a interpretare Ash Williams, Raimi si stava con molta probabilità riferendo alla serie animata di Evil Dead di cui si parla da tempo. Il progetto dovrebbe continuare le vicende narrate in Ash vs. Evil Dead, serie andata in onda su Starz.

Nel frattempo gli occhi dei fan sono puntati su Evil Dead Rise, quinto capitolo della saga horror iniziato con La casa che arriverà nelle sale americane il 21 aprile.

Al centro della trama ci sarà Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta all'emergere di demoni e dà il via a una battaglia per la sopravvivenza.