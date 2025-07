Selvaggia Lucarelli smaschera i tradimenti di Cruciani: “Ho letto i messaggi….”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di svuotare il sacco. Con l'ironia tagliente che la contraddistingue, la giurata di Ballando con le Stelle ha raccontato sul suo blog Vale Tutto un aneddoto inedito (e imbarazzante) sulla sua brevissima frequentazione con Giuseppe Cruciani, controverso speaker de La Zanzara. Colui che, inspiegabilmente, l'ha sempre chiamata "quella donna", una donna della quale preferisce non parlare. Ma cosa è successo quindi tra i due?

Una cena 13 anni fa, un account Twitter, qualche messaggio privato "piccante" e la certezza - dice lei - che a metterle le corna fu lui. E tutto questo per colpa (o merito) di un telefono.

Cruciani e il pasticcio con Selvaggia Lucarelli: la scoperta in diretta dei flirt paralleli

Selvaggia Lucarelli giurata a Ballando con le Stelle

Tutto comincia con una cena apparentemente innocua del 2012. Lui distratto e agitato, lei incuriosita. Quando Cruciani si lamenta per un problema con Twitter (all'epoca si chiamava ancora così), Lucarelli gli presta senza pensarci troppo il suo telefono. E lì scatta il patatrac.

Per un misterioso motivo tecnico - nonostante lui fosse correttamente uscito dal suo account - sullo smartphone di lei iniziano a comparire i DM privati ricevuti e mandati da Cruciani ad altre donne. Messaggi pieni di ammiccamenti e allusioni, poco fraintendibili. Un vero e proprio spaccato live della sua attività notturna su Twitter, che a quanto pare non era dedicata a Lucarelli.

L'incontro col tecnico e un addio senza drammi

Il giorno dopo, la giornalista e scrittrice lo convoca per risolvere il problema alla radice, ovvero il "bug" del suo telefono, e lo porta in un negozio di telefonia. Lui, pare, sbianca. Il tecnico conferma il problema ma la figuraccia ormai è fatta. Nessuna scenata, solo un'uscita di scena silenziosa e civile. "Io ero nel ruolo della 'mazziata' più ancora che della cornuta", scrive in Vale Tutto, "quindi - come si dice in questi casi- ci mollammo con estrema civiltà". Archiviando il tutto con un sorriso beffardo.

Lucarelli vs Cruciani: la frecciatina social che riaccende i riflettori

La storia torna a galla dopo anni a causa di un'intervista in cui Giuseppe Cruciani dichiara di non voler parlare di "quella donna". Selvaggia Lucarelli non ci sta e risponde con stile, ma con un chiaro messaggio: basta far finta che non sia mai esistita. La loro storia, seppur lampo, ha lasciato almeno un ricordo indelebile. E anche una lezione: mai prestare il telefono, soprattutto a cena.