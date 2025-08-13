Barbara D'Urso ha già il maestro a Ballando con le stelle? La sua scelta farà infuriare Selvaggia Lucarelli

Pochi giorni fa Milly Carlucci ha ufficializzato un colpo di scena destinato a far discutere: Barbara d'Urso sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Una scelta dal forte valore simbolico, considerando che la conduttrice partenopea mancava dal piccolo schermo da qualche anno, ovvero da quando Mediaset aveva deciso di sostituirla a Pomeriggio Cinque con la giornalista Myrta Merlino. Un cambio che non ha premiato negli ascolti, tanto che dalla prossima stagione il programma verrà definitivamente cancellato.

Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso: la tensione mai sopita

L'arrivo di "Carmelita" a Ballando ha acceso ulteriormente l'interesse del pubblico per la presenza in giuria della giornalista, con la quale la d'Urso ha avuto in passato numerosi battibecchi. Anche quando Barbara partecipò come "ballerina per una notte", la tensione tra le due era stata evidente. Dopo l'annuncio ufficiale, Selvaggia Lucarelli aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del ballerino Pasquale La Rocca, scrivendo ironicamente: "Se le date lui, sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri".

Il ballerino che scatena la contesa

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Barbara d'Urso avrebbe proprio chiesto di ballare con Pasquale La Rocca, stimato dalla Lucarelli e vincitore di due edizioni del programma (nel 2022 con Luisella Costamagna e nel 2023 con Wanda Nara). Una scelta che appare motivata sia dalla bravura del ballerino napoletano - conterraneo della conduttrice - sia, forse, dal desiderio di lanciare una piccola provocazione alla giurata.

Pasquale La Rocca

La Rai celebra il ritorno di Barbara: un'edizione da ricordare

Nel frattempo, la Rai celebra il ritorno di Barbara d'Urso anche a Estate in Diretta, elogiando l'abilità di Milly Carlucci nel garantire ogni anno un cast ricco di personaggi di primo piano. Come sottolineato nel servizio: "Ballando con le Stelle non smette mai di sorprenderci e, dopo tante voci, Barbara d'Urso è entrata ufficialmente nel cast".

"Dietro a questo colpaccio c'è Milly Carlucci, regina della tenacia televisiva: quando individua un nome che vuole, non si ferma finché non lo porta a bordo. Dopo il successo come ballerina per una notte, Barbara ha accettato la sfida completa, settimana dopo settimana. Un vero scoop televisivo che, nel ventennale dello show, rende questa edizione ancora più leggendaria".